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كوكي وخوانفران يمددان تعاقدهما مع أتلتيكو مدريد

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كوكي وخوانفران يمددان تعاقدهما مع أتلتيكو مدريد كوكي وخوانفران يمددان تعاقدهما مع أتلتيكو مدريد

مدريد، (إفي): مدد لاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني كوكي ريسوريكسيون وخوانفران توريس اليوم تعاقدهما مع النادي حتى 2019 و2018 على الترتيب.

ومدد كوكي، صاحب الـ22 عاما، وهو من ناشئي النادي تعاقده مع الـ"روخيبلانكوس" لمدة أربعة مواسم حتى موسم 2018/2019.

ولعب كوكي لأول مرة مع أتلتيكو في 2009 ومدد عقده مع النادي في 2011 حتى 2016.

وشارك كوكي في 58 مباراة مع فريقه هذا الموسم وتوج معه بلقب الليجا ووصل لنهائي دوري الأبطال.

كما مدد خوانفران تعاقده في ثالث موسم له مع النادي، ولعب هذا العام 55 مباراة مع أتلتيكو تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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