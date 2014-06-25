سامح شكري يجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية في مالابو

واصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته اليوم، الأربعاء، في مالابو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة للتحضير للقمة الأفريقية التي تنطلق غدًا في المركز الدولي للمؤتمرات “سيبوبو” بالعاصمة الغينية الاستوائية.

وقد اجتمع وزير الخارجية في هذا الإطار مع ليندا توماس جرين فيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية حيث تم التباحث حول الأوضاع على الساحة الأفريقية واستعراض رؤية الجانبين لمستقبل القارة السمراء.

وكان شكري قد التقى فى وقت سابق مع زيان مين نائب وزير خارجية الصين للشئون الأفريقية الذي أكد خلال اللقاء الأهمية البالغة التي تحظى بها مصر على المستويين الأفريقي والشرق أوسطي، معربًا عن سعادة حكومته بالنجاح الذي حققته مصر بتنفيذ الاستحقاقين الأولين فى خارطة الطريق، والذي يؤكد على نجاح العملية الانتقالية فى مصر، الأمر الذى سيكون له مردوده على استقرار المنطقة بأكملها.

من جانبه، أكد الوزير شكري على عمق وإستراتيجية العلاقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى توثيق علاقاتها مع الصين في كافة المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية وعلي رأسها ملف إصلاح الأمم المتحدة.

وشدد الوزير شكري على أهمية مشاركة الصين في برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية الكبرى فى مصر، وحاجة مصر للاستفادة من الخبرات الصينية فى هذه المجالات بما في ذلك تنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية.

أ ش أ