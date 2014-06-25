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الخارجية الإيرانية: لم يتغير شئ في نية إيران بحيازة التكنولوجيا النووية السلمية

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الخارجية الإيرانية: لم يتغير شئ في نية إيران بحيازة التكنولوجيا النووية السلمية الخارجية الإيرانية: لم يتغير شئ في نية إيران بحيازة التكنولوجيا النووية السلمية

المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن محادثات بلادها النووية مع القوى الست الكبرى لم تؤثرعلى نيتها في تطوير التكنولوجيا النووية لاستخدامها في أغراض مدنية.

وأضافت أفخم، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية ، اليوم الأربعاء، ” لقد أعلننا أننا دخلنا للمحادثات بجدية وإرادة سياسية، ولم يتغير شىء في نية إيران وإرادتها فيما يتعلق بحيازة التكنولوجيا النووية السلمية”، مطالبة القوى العالمية المشاركة في المحادثات مع بلادها بإظهار الجدية في المفاوضات من أجل تمهيد الطريق لإبرام اتفاق نهائي.

وتابعت “نحن مستعدون لإجراء محادثات مهنية وجادة ونأمل في أن يتم التوصل لاتفاق مع الجانب الآخر الذي يظهر واقعية، وبغض النظر عن أي نتيجة سنصل إليها في المحادثات النووية، فإن برنامجنا النووي سيتخذ مجراه الطبيعي”.

وأبرمت إيران مع مجموعة 5+1 روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا مؤقتًا في جنيف في نوفمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا في الثاني من يوليو المقبل.

أ ش أ

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