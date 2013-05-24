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أمانة "الوسط" بالفيوم تناقش قانون السلطة القضائية

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أمانة "الوسط" بالفيوم تناقش قانون السلطة القضائية أمانة "الوسط" بالفيوم تناقش قانون السلطة القضائية
اجتماع تنظيمي لأمانات شمال الصعيد الثلاثاء المقبل

كتب : ميشيل عبدالله منذ 44 دقيقة

ناقشت أمانة حزب الوسط بمحافظة الفيوم، اليوم، الأوضاع السياسية للبلاد وقانون السلطة القضائية المقدم من الحزب، ومدى استعداد الحزب لتقديم قانون "الإنصاف والعدالة الجديد" لتفعيل المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية.

وشارك في اجتماع الأمانة، المهندس حسام خلف والدكتور عمرو عادل، أعضاء الهيئة العليا للحزب وعبد العزيز محجوب، من المركز الإعلامى وقيادات ومسؤولى القطاعات النوعية بحزب الوسط بالفيوم، وناقشوا تنظيم آليات العمل بالحزب للتواصل بين أمانة المحافظة والأمانة المركزية بالقاهرة.

وأعلن الدكتور حسين يس، الأمين العام للحزب بالفيوم، عن عقد اجتماع تنظيمى لمحافظات شمال الصعيد، فى محافظة المنيا، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس الحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا، وطالب قيادات الحزب في الفيوم بالاستعداد لهذا اللقاء الذى سيضم أمانات الفيوم وبنى سويف والمنيا.

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