الرئاسه: زيارة السيسي للجزائر تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية

صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للجزائر ومباحثاته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمثل نقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدشن لعلاقات استراتيجية مستقرة بين مصر والجزائر.

وأوضح المتحدث فى تصريحات له أن الرئيس السيسي حرص خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس بوتفليقة على تقديم التهنئة للرئيس الجزائري على فوزه بالانتخابات الرئاسية، كما أثنى على الدور والمسيرة الوطنية التي قدمها بوتفليقة للجزائر وشعبها، معربًا عن تقديره للجهود والمساندة الجزائرية لعودة مصر للمشاركة في أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف السفير ايهاب بدوي أن المباحثات بين الزعيمين تطرقت إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث تضمنت بحث عدد من الملفات الاستراتيجية، فضلًا عن استعراض العلاقات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيزها وتنميتها، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والجزائري.

وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي عبر خلال اللقاء عن تطلع مصر للإسهام من خلال شركاتها المختلفة والقطاع الخاص المصري في الخطة التنموية الخمسية الطموحة للجزائر، ووجود رغبة مصرية حقيقية في أن تعود الاستثمارات المصرية في الجزائر لسابق عهدها كأكبر استثمار خارجي لمصر على مستوى العالم.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترحيبه بالرئيس السيسي، معبرًا عن حرصه على تعزيز وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها من خلال علاقات استراتيجية إلى آفاق أرحب، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار بدوي إلى أن لقاء القمة تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم استعراض تطورات القضية الفلسطينية، فضلًا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، كما تم أيضًا استعراض عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتشاور ارتباطًا بالشأن الأفريقي، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وكان الرئيس قد وصل إلى الجزائر صباح اليوم، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، و عبد المالك سلال الوزير الأول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجزائرية، وعقب مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف، توجه الرئيس – يرافقه عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري – إلى مقر إقامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في زرالدة.

وقد غادر الرئيس السيسي الجزائر عقب اللقاء، متوجهًا إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي، حيث كان في وداعه بمطار هواري بومدين، عبد القادر بن صالح و عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة الجزائرية.

أ ش أ