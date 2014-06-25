بالصور.. أمن مطروح يزيل 83 محل و 11 منزلا على أرض المنفعة العامة

نفذت مديرية أمن مطروح، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة اشرف عليها ميدانيا مدير الأمن اللواء العناني حمودة وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجالس المدن المباني والتعديات الواقعة علي أراضي الدولة وأراضي المنفعة العامة والمقامة بدون ترخيص بمدينة مرسى مطروح تم خلالها إزالة 83 محلا و 11 منزلا و 5 كافيتريات بالإضافة لعدد كبير الإشغالات الأخرى وتحرير عشرات المحاضر لمخالفات أصحاب المحلات والباعة الجائلين

حيث تم تنفيذ القرارات أرقام 66 و 606 و 621 لسنة 2012 والقرارات أرقام 368 و 417 و 426 و 494 و 495 و 565 لسنة 2013 والقرار رقم 23 لسنة 2014 بإزالة عدد 83 محل مقامة بدون ترخيص وعلى أرض الدولة وإزالة عدد 11 منزلا بالخرسانة وعدد 23 تنده حديد وعدد 18 فرش خضار وعدد 5 كافيتريات بدون ترخيص .

كما تم تحرير عدد 19 محضر إشغال طريق وعدد 13 محضر بائع متجول وعدد 10 إدارة محل بدون ترخيص وعدد 16 محضر مخالفة بيئة وعدد 14 مخالفة نظافة.

اشترك في الحملة ادارة البحث الجنائى و ادارة المرور وقسم شرطة المرافق و الأقوال الأمنية و قوات الأمن والحماية المدنيه و مجلس مدينة مطروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين وجارِ استمرار الحملات يومياً من جانب المديرية وأجهزة المحافظة لإحكام السيطرة الأمنية وإقرار سيادة القانون . ​

وقد نالت جهود الحملة استحسان ورضا المواطنين لشعورهم بالتواجد الأمنى الفعال وضبط الخارجين عن القانون وأعربوا عن ثقتهم فى أجهزة الأمن بالمديرية وقدرتها على اعادة الأمن والأمان والانضباط وفرض السيطرة الأمنية لصالح مواطنى مطروح .