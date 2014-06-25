وزير الري يدعو العاملين بالوزارة إلى التبرع “في حب مصر”

دعا دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى الجديد جميع العاملين بالوزارة والقطاعات والهيئات التابعة لها – من مهندسين وفنيين وإداريين وعمال – إلى التبرع و مد يد العون من أجل مصرنا الغالية والمضى قدمًا على خطى القيادة في التبرع في حب مصر.

وقال مغازي، في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة اليوم، “دعوة منا لمحبى وطنهم المخلصين له والمحافظين عليه من كل سوء وفتنة، داعين الله أن يحفظ مصر وأن يقيها من كل مكروه وسوء وأن يزرع في قلوب أهلها الطمأنينية والسكينة”.

وأضاف البيان “وعلى من يرغب في أداء هذا الدور الوطني التقدم بطلب موقع من صاحبه إلى الإدارة العامة لشئون العاملين بجهة عمله لاستقطاع المبلغ الذى يحدده المتبرع من مستحقاته المالية من أجل تعليته وسداده بشيك مجمع إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري”.

من جهة ثانية قرر وزير الرى صرف مكافأة شهر لجميع العاملين بالوزارة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح باب التبرع “في حب مصر” عندما أعلن أمس عن تبرعه بنصف راتبه شهريًا وكذلك تنازله عن نصف ثروته، وتلا ذلك تبرع الكثير من الشخصيات والرموز الوطنية ورجال الأعمال والمسئولين.