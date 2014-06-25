ضبط 7 بنادق اليه وبندقيه خرطوش و3 فرد روسي محلي الصنع بحوزة 10 اشخاص بسوهاج‎

شنت أجهزة الأمن بسوهاج، حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواءسيد شفيق مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، وتحت اشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج وضمت كلاً من اللواء مدحت المنشاوي مدير الادارة العامة للعمليات الخاصه واللواء مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية مدعومة بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت الحملة، عن ضبط الأتي، (حسن إبراهيم عبد الرحيم 28 سنة عاطل والمسجل شقي خطر فئة “ب” وبحيازته 1 كيلو من نبات البانجو المخدر و بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وخزينة بداخلها 17 طلقة من ذات العيار ،،و عبد الرحيم احمد عبد الرحيم 21 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وخزينة بداخلها 15 طلقة من ذات العيار ،،و أيمن احمد عبد الرحيم 33 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وخزينة بداخلها 19 طلقة من ذات العيار “جميعهم ينتمون لعائلة أبو غرام” ،،و احمد محمد على 40 سنة عامل ويقيمون بناحية جزيرة شندويل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ،،و محمد مصطفى صديق 30 سنة عامل ويقيم بناحية المحامدة القبلية وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 .

وأسفرت أيضًا عن ضبط، أحمد ثابت محمد 41 سنة مندوب مبيعات ويقيم بناحية القنابرة وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 ،،و عادل السيد محمد 52 سنة مزارع ويقيم بناحية المحامدة القبلية وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 ،،و عنتر على احمد 40 سنة عامل ويقيم بناحية المحامدة البحرية وبحيازته فرد روسي محلى الصنع وطلقه حيه عيار 7.62× 39 ،،و عامر عبد الموجود عمرو 35 سنة عامل ويقيم بناحية المحامدة البحرية “والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة محضر تكوين تشكيل عصابي وسرقة سيارة” وبحيازته فرد روسي محلى الصنع و 2 طلقه حيه عيار 7.62× 39 ،،و جابر رجب جابر 38 سنة عامل ويقيم بناحية جزيرة شندويل وبحيازته فرد روسي صناعة محلية ،،و كما تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و 3 طلقات من ذات العيار تخلي عنها أحد الأشخاص حال مشاهدته لسيارات الشرطة وفر هارباً بناحية بهاليل الجزيرة .

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .