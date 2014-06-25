وزير الأوقاف يعتمد خطة نشر الدعوة الإسلامية خلال شهر رمضان

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطة نشر الدعوة الإسلامية خلال شهر رمضان الكريم، في إطار استعداد الوزارة لاستقبال الشهر الفضيل.

وقد تضمنت الخطة إعداد أكثر من ألف مسجد جامع لملتقى الفكر الإسلامي والسهرات القرآنية وصلاة التراويح بجزء كامل، إضافة إلى قيام جميع أئمة الأوقاف بصلاة التراويح بمساجدهم، وتناول سلسلة الأخلاق تحت عنوان ثلاثين خلقًا من أخلاق الحبيب “صلى الله عليه وسلم”، في كل يوم خُلُق في استراحة التراويح، بالإضافة إلى دروس العصر وحلقات القرآن الكريم بالمساجد الكبرى.

كما صدق الوزير على إيفاد أكثر من مائتي قارئ وخطيب إلى مختلف دول العالم لينضموا إلى أكثر من مائتي إمام وخطيب موفدين إيفادًا كاملًا لمدة ثلاث سنوات، ليكونوا سفراء لمصر الأزهر في جميع دول العالم.

وحذرت الوزارة من الأكاذيب والافتراءات التي تنشر على بعض المواقع المشبوهة عن بعض المغرضين بشأن تحديد وقت محدد لصلاة التراويح، مؤكدة أنها لم تصدر أي تعليمات كتابية أو شفوية في هذا الشأن.

أ ش أ