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توقيع بروتوكول لزيادة رأسمال الشركة المصرية – السعودية للتعمير إلى 318 مليون دولار

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توقيع بروتوكول لزيادة رأسمال الشركة المصرية – السعودية للتعمير إلى 318 مليون دولار توقيع بروتوكول لزيادة رأسمال الشركة المصرية – السعودية للتعمير إلى 318 مليون دولار

الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق

أكد المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم توقيع بروتوكول لزيادة رأسمال الشركة المصرية للتعمير من 75 مليونًا إلى 318 مليون دولار، مبينًا أن الشركة مشتركة بين البلدين حيث تأسست عام 1975 مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وأنها نفذت حوالي 25 ألف وحدة سكنية وخدمية بمستويات مختلفة.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، بمقر هيئة الاستثمار “إنه رغبة من الجانبين لدفع العمل بهذا المجال ورغبة الجانب السعودي بدفع الاستثمار في بزيادة رأسمال الشركة بما يؤهلها للتوسع في أعمالها، تم التوافق بزيادة رأسمال الشركة بقيمة 245 مليون دولار تدفع مناصفة، مشيرًا إلى أن مصر ستدفع حصتها أراضي لإقامة مشروعات إسكان، فيما سيدفع الجانب السعودى 124 مليون دولار”.

وأضاف أن المشروع يأتي بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر وتدعيمًا للتعاون بين الجانبين، وبما يؤكد رغبة الدولة المصرية في توسيع المجال أمام الاستثمار، منوهًا بأنه تم تخصيص 100 فدان بثلاث مدن لإقامة عدد كبير من الوحدات السكنية لتشجيع المبادرات لبناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.

ومن جانبه، قال محمد المزين رئيس مجلس إدارة الشركة “إن البروتوكول يستهدف رفع استثمارات الشركة بالسوق المصري خلال السنوات المقبلة إلى 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة أقامت عددًا من المشروعات وصلت إلى 50 مشروعًا بمحافظات مصر المختلفة، وهي عبارة عن تجمعات سكنية بكامل خدماتها”.

ونوه بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات والإنتهاء منها فى 18 شهرا مع الحفاظ على جودة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان، معربًا تهنئته للشعب المصري بإنجاز الخطوة الثانية لخارطة الطريق بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما هنأ المهندس إبراهيم محلب على تجديد الثقة به كرئيسا للحكومة.

أ ش أ

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