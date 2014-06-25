شركات الأغذية العالمية تستغل “عضة سواريز” لترويج منتجاتها

قدم لويس سواريز مهاجم اوروجواي فرصة ذهبية لشركات الإعلانات ، حين أقدم على ما بدا أنها عضة للمدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء.

والتقطت الكاميرات سواريز وهو ينقض على كتف كيليني قرب نهاية مباراة البلدين بفوز اوروجواي 1-صفر. وهذه ثالثة حادثة عض لسواريز في مسيرته الاحترافية.

ومثلت الواقعة أفضل نموذج على موقع تويتر فاستغلتها بعض الشركات الكبرى كفرصة إعلانية لا تقاوم.

وقالت شركة ترايدنت التي تنتج العلكة “امضغوا ترايدنت.. ولا تقتربوا من لاعبي كرة القدم.”

وأعلنت شركة سنيكرز لصنع الشوكولاتة عن منتجاتها هكذا “لويس سواريز.. في المرة التالية حين تشعر بالجوع التقط شوكولاته سنيكرز.”

وقالت مكدونالدز في سؤال لسواريز “لويس سواريز.. إن كنت تشعر بالجوع فعلا فلم لا تقضم قطعة من طعامنا.”

رويترز