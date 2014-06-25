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المشيخة العامة للطرق الصوفية تدين تفجيرات اليوم

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المشيخة العامة للطرق الصوفية تدين تفجيرات اليوم المشيخة العامة للطرق الصوفية تدين تفجيرات اليوم

الدكتور عبد الهادي القصبي

أدانت المشيخة العامة للطرق الصوفية الانفجارات التي شهدتها القاهرة اليوم قبيل دخول شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في تصريح له “أن هؤلاء الإرهابيين لا يتورعون مع اقتراب شهر رمضان الكريم وهو شهر الرحمة والمغفرة كما أنهم لا يستوعبون قيمة شهر شعبان الكريم وهو شهر ترفع فيه الأعمال، موضحًا أن هؤلاء لا ملة ولا دين لهم وسوف ينتهون قريبا بإذن الله”.

وأشار القصبي أن الجديدة بدأت في خطواتها الإصلاحية وخاصة مع قرارات الرئيس أمس سواء كانت إجراءات لتقليل عجز الموازنة أو إجراءات للحد من ظاهرة إرهاب الجامعات بتعيين رؤساء الجامعات.

واختتم القصبي قائلًا إن معركة الإصلاح بدأت ولن ترجع إلى الخلف مهما حاول هؤلاء الخبثاء لإرهاب الشعب المصري والذي لقنهم درسًا لن ينسوه في الإستحقاقين الماضيين وفي انتظار الاستحقاق الثالث لبتر أفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة.

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