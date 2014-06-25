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محافظ دمياط يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات فى مركزى كفر سعد وكفر البطيخ

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محافظ دمياط يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات فى مركزى كفر سعد وكفر البطيخ محافظ دمياط يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات فى مركزى كفر سعد وكفر البطيخ

محافظ دمياط يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات

نفذ اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على الطريق الدولي الساحلي ناحية جمصة ومركزي كفر سعد وكفر البطيخ شاركت فيها قوات الشرطة والزراعة والوحدات المحلية بمعداتها وتمت الإزالة حتى سطح الأرض لمباني مسقوفة متنوعة وأسوار على مساحة أربعة أفدنة .

وشدد المحافظ ،على اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المتعدين منعاً للعودة للمخالفة ، كما شدد على الأجهزة المختصة بالمتابعة المستمرة لمواجهة أية تعديات في مهدها وقبل استفحالها حتى لا تصل إلى مرحلة المخالفة ، تأتى هذه الحملة ضمن إطار الحملات المتواصلة التى يقودها محافظ دمياط لاستعادة هيبة الدولة وتنفيذ القانون على أرض الواقع

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