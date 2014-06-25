شاهد عيان يتهم أعضاء 6 أبريل أمام النيابة بتفجير قنبلة محكمة مصر الجديدة

فجرت تحقيقات نيابة النزهة التي باشرها احمد رشاد مدير النيابة ، مفاجاة من العيار الثقيل أثناء الاستماع إلي أقوال “سايس” شاهد في أحداث انفجار قنبلة بمحيط محكمة مصر الجديدة، متهما أعضاء 6 أبريل بوضع القنبلة التي أسفر انفجارها صباح اليوم عن إصابة محامية وتلفيات بسيارة محامي أخر .

وأكد الشاهد أنه رأي 4 أشخاص يقفون بجوار سيارة محامي ثم أتي شخص خامس اليهم واصطحبهم بسيارته ، ثم انفجرت القنبلة عقب دقائق من رحيلهم، زاعمًا أنهم وضعوا القنبلة بجوار سيارة المحامي والتي انفجرت وتسببت في أحداث تلفيات بالسيارة وإصابة محامية ، مشيرًا إلي أنه رأي هؤلاء الأشخاص أثناء تضامنهم امس مع زملائهم أثناء نظر حبسهم في قضية الاتحادية، حيث صدر قرار بحبسهم في اشتباكات تظاهرهم لإسقاطك قانون التظاهر .