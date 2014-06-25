Lady Gaga تصدم جمهورها بأسوأ الإطلالات

من المعروف عن المغنية المثيرة للجدل Lady Gaga غرابة أسلوبها، وخياراتها الصادمة في الأزياء، وتحديداً بعدما ارتدت فستاناً مصنوعاً من اللحم النيء بشكل كامل؛ فمن يرتدي فستاناً من اللحم، يستطيع أن يرتدي أيّ شيء. لكن على ما يبدو أنّ Gaga لا تملّ الإطلالات المجنونة، أو التي نستطيع أن نصفها بالقبيحة. وهي في كلّ يوم تصدمنا بملابس لا تمتّ إلى الذوق بصلة، وكأنها تسعى إلى الحصول على لقب المرأة الأقلّ أناقة في العالم.

منذ فترة، وبعد أن اختيرت Lady Gaga لتكون الوجه الإعلامي لدار Versace، تحسّن أسلوبها في الأزياء، خصوصاً أنّها ارتدت عدداً من الفساتين المصمّمة من الدار. وقد تحمّس معجبوها حول العالم لهذا التغيير المفاجئ والأنيق، بالرغم من أنّها ـ على ما يبدو ـ لا تحتمل الأناقة، إذ لم تلبث أن عادت إلى الإطلالات الغريبة، وإن بأسلوب أكثر قبحاً، في هذه المرة، وصل حدّ المبالغة والسعي للفت النظر.

وقد رأينا النجمة المثيرة للجدل مؤخّراً، وقد صبغت شعرها باللون الأسود، وحلقته بطريقة غريبة من الخلف، كما ارتدت معطفاً أسود شفافاً مع سروال من الجلد ونظارات ذات إطار مبروم، وخرجت بإطلالات أغرب، استوحتها من الوحوش والمخلوقات الغريبة، وأيضاً من نجوم الروك أند رول، وقد جعّدت شعرها بطريقة مجنونة، وحتى الفساتين البسيطة أضافت إليها العديد من الاكسسوارات الغريبة، وجعلتها خارجة عن المألوف.

كلنا بتنا نعرف أسلوب Gaga المجنون، إلا أنّ المبالغة في أيّ شيء ليس بالأمر الجميل، وهي التي بإمكانها أن تصنع لنفسها أسلوباً خاصّاً في الموضة، بحدود المعقول، من دون تشويه نفسها وجمالها.

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