دار Ralph&Russo تعلن عن استثمار مالي كبير!

أعلنت دار Ralph&Russo عن استثمار مالي لم تفصح فيه عن المبلغ من قبل رجل الأعمالJohn Caudwell والذي سيمتلك أسهماً قليلة في الدار دون التدخل بالقرارات الفنيّة التي ستبقى بيد المديرة الإبداعية Tamara Ralph، والرئيس التنفيذي Michael Russo. وسيدعم هذا الاستثمار الدار وسيمكّنها من تحقيق المزيد من النجاح والتميّز الذي حصلت عليه منذ انطلاقها عام 2007 من قبل الثنائي Ralph&Russo ، الذي استطاع أن يعيد للـ Haute Coutureرونقه. فأصبحت هذه الدار البريطانية أو دار تدخل رسمياً، ومنذ قرن من الزمن، كعضو في غرفة نقابة الأزياء الراقية Chambre Syndicale de la Haute Couture.

كلنا شوق لما ستقدمه الدار من ابداعات، وخاصة في عرضها الجديد الشهر المقبل في باريس ضمن أسبوع الموضة للخياطة الراقية.