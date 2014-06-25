صلاح سليمان يشرح كيف يوقف الزمالك خطورة عمرو جمال؟

"بالطبع هو لاعب خطير وتتمثل خطورته في الكرات العرضية وألعاب الهواء" هذا ما يراه صلاح سليمان مدافع الزمالك عن عمرو جمال مهاجم الأهلي قبل مواجهتهما.

الزمالك يلتقي مع الأهلي السبت المقبل في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز، وكلاهما يبحث عن الفوز.

ناشيء الأهلي صاحب الـ22 عاما هداف فريقه نجح في تسجيل ثمانية أهداف بالدوري المصري ستة منهم من كرات عرضية.

أحرز عمرو جمال أربعة أهداف بالرأس، وهدفين بالقدم اليسرى ومثلهما باليمنى التي يجيد اللعب بها.

إذن فعمرو جمال هو المهاجم الصاعد الذي يعتمد عليه الأهلي، وطريقة إيقافه يشرحها صلاح سليمان لـFilGoal.com.

يقول صلاح سليمان لـFilGoal.com: "عمرو جمال لاعب جيد جدا وخطورته تتمثل في العرضيات، وإيقافها يبدأ من الطرفين".

الزمالك يعتمد في الظهير الأيسر على محمد عبد الشافي الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية قد تعيقه عن مواجهة الأهلي، وعلى اليمين يأتي عمر جابر وحازم إمام.

ويضيف سليمان "لا أخشى من مراقبة عمرو جمال، وقادر على مواجهته .. هو لاعب رائع ولكني تفوقت على كثير من المهاجمين".

وحرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على الانفراد بصلاح سليمان في مران الفريق الأبيض لتوجيهه، وتكليفه بتدريبات خاصة وكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

وأشار "متفائل لأنني لم أخسر من الأهلي سواء في غزل المحلة أو مع الزمالك".

وشارك صلاح سليمان في مواجهة قمة للزمالك مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 في الموسم الماضي.