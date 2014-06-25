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الزمالك يطالب طولان بإعادة الكأس .. والمدرب يوضح سبب احتفاظه به

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الزمالك يطالب طولان بإعادة الكأس .. والمدرب يوضح سبب احتفاظه به الزمالك يطالب طولان بإعادة الكأس .. والمدرب يوضح سبب احتفاظه به

طالب نادي الزمالك مديره الفني السابق بإعادة كأس الذي يحتفظ به في منزله بعد طلب اتحاد الكرة استرداده.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك فوجئوا باختفاء كأس مصر من مقر النادي بعدما وصلهم طلب من اتحاد الكرة برده، قبل أن يخبرهم الإداريين أنه مع حلمي طولان المدير الفني السابق.

واحتفظ طولان بكأس مصر في منزله بعد الاتفاق مع كمال درويش رئيس النادي السابق ولم يرده رغم رحيله عن الفريق وتغيير مجلس الإدارة.

وتوج الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي لأول مرة بعد غياب ست سنوات بالفوز على وادي دجلة في النهائي 3-0.

طولان يوضح

وقال طولان لـFilGoal.com "بالفعل امتلك الكأس في منزلي بالاتفاق مع مجلس الإدارة السابق، ولم يطلبه مني أحد لأعيده".

وأوضح "في أول مباريات الكأس كانت ابنتي تلد، وتوقعت أن نتوج بالبطولة من أجل حفيدتي".

وأكمل "بعد الفوز بالكأس طلبت الحصول عليه من أجل تصوير حفيدتي بداخله، ومن حينها وهو عندي".

وأكد طولان أنه تلقى اتصالا من أحد الإداريين بالزمالك يسأل عن الكأس وطالبه فيها بالحضور إلى منزله لإعادته للزمالك.

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