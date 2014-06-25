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بالفيديو - في مثل هذا اليوم.. آخر حكم مصري أدار القمة

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بالفيديو - في مثل هذا اليوم.. آخر حكم مصري أدار القمة بالفيديو - في مثل هذا اليوم.. آخر حكم مصري أدار القمة

قدري عبد العظيم.. حكم الموقعة الشهيرة بين الأهلي والزمالك في الـ25 من يونيو عام 1996 والتي شهدت انسحاب الفريق الأبيض اعتراضا على هدف حسام حسن الثاني للأهلي.

في 2014 لجنة الحكام تقترح إسناد مباراة القمة لحكم مصري لأول مرة منذ 18 عاما، اتحاد الكرة قد يرفض ولكن نعود لنستعيد قصة آخر حكم مصري أدار القمة.

- موسم كان رائعا للزمالك، يتصدر الدوري بـ66 نقطة.. بدأ في تكوين فريق الأحلام، بالفعل كان بطلا لإفريقيا على حساب شوتنج ستارز.

التعادل كان يكفي الزمالك لضمان لقب الدوري بنسبة تفوق 90%، إذ يكفيه الفوز بعدها على القناة بالجولة الأخيرة فقط لاستعادة درع الدوري.

- الأهلي حامل اللقب يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره الرائع في مطاردة الزمالك.. الانتصار سيعيد له الصدارة قبل أسبوع واحد فقط من نهاية الدوري.

الزمالك مثله: نادر السيد - حسين عبد اللطيف - نبيل محمود - مدحت عبد الهادي - أشرف قاسم - خالد الغندور - عصام مرعي - إسماعيل يوسف - عفت نصار - حازم إمام - أيمن منصور

على الجانب الآخر دخل الأهلي بتشكيل مكون من: شوبير - إبراهيم حسن - محمود أبو الدهب - مشير حنفي - محمد يوسف - ياسر ريان - هادي خشبة - أسامة عرابي - مجدي طلبة - أحمد فليكس - حسام حسن

احتفظ كل من المدربين بأوراق هجومية على دكة البدلاء محمد صبري وأحمد الكأس هنا، وليد صلاح الدين وأحمد كشري هناك وبدأت القمة بحذر شديد.

في الشوط الثاني استطاع أحمد فليكس أخيرا أن يهز الشباك بهدف رائع في الدقيقة 67 وكاد حسام أن يسجل الثاني بعدها ولكن عارضة نادر السيد تصدت للكرة.

وقبل النهاية بـ5 دقائق فقط سجل حسام حسن هدفا ثانيا للأهلي اعترض عليه لاعبو الزمالك بحجة أن مهاجم الفريق الأحمر كان متسللا

شاهد ملخص الشوط الثاني من المباراة وانسحاب الزمالك

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فيديو اليوم السابع

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