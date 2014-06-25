غدًا .. بداية فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

تبدأ غدًا الخميس فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”، والذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1987، لمواجهة مشكلة إدمان تعاطي المواد المخدرة، لمواجهة مشكلة المخدرات التي تعد من أشد المشكلات النفسية والاجتماعية خطورة، وأعظمها أثرًا في صحة الإنسان النفسية والبدنية والاقتصادية على حد سواء.

ويهدف “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات” إلى رفع مستوى الوعي الإجتماعي بأضرار المخدرات وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، والتأكيد والتركيز على علاقة إدمان المخدرات بتدهور الصحة، وزيادة وعي المجتمع بخطورة الإتجار في المواد المخدرة وآثارها السلبية في المجتمع، وكذلك تفعيل التعاون بين المنظمات المسئولة بغرض مكافحة تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحشد الدعم لتشجيع مكافحة المخدرات في المجتمع بمختلف قطاعات الدولة.

ومن جانبه، قام المكتب العربي للإعلام الأمني بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإنتاج بعض المواد الإعلامية التي تتضمن ملصقات تعريفية بتلك المناسبة، ومطويات تتضمن رسالة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بهذه المناسبة.

أ ش أ