مسلحون من تنظيم “داعش” يستعدون للهجوم على مدينة البوكمال السورية

كشفت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر أن مسلحين من تنظيم دولة العراق والشام “داعش” يستعدون للهجوم على المدينة البوكمال بمحافظة ديرالزورالسورية .

وقالت المصادر، حسبما أفادت قناة العربية اليوم، الأربعاء، “إنهم رصدوا حشودًا مسلحة من تنظيم داعش على الحدود من الجانب العراقي، فيما يبدو أنه استعدادات للتقدم نحو مدينة البوكمال على الجانب السوري.

وأضافت أن هذه التطورات تأتي بموازاة حركة نزوح كثيفة من منطقة القائم باتجاه البوكمال الحدودية، وذلك على ضوء الاشتباكات في المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات من مدينة القائم.

وأشارت إلى أنه في حال تمت السيطرة على البوكمال تكون أرجاء واسعة من شرق سوريا خرجت عن سيطرة الجيش الحر وصولًا إلى معبر البوكمال والقائم إلى عمق الأنبار في العراق، وهو ما يشكل أول انتشار جغرافي خارج الحدود المتعارف عليها.

أ ش أ