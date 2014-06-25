أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مسلحون من تنظيم “داعش” يستعدون للهجوم على مدينة البوكمال السورية

Google+ Print
مسلحون من تنظيم “داعش” يستعدون للهجوم على مدينة البوكمال السورية مسلحون من تنظيم “داعش” يستعدون للهجوم على مدينة البوكمال السورية

داعش-ارشيفية

كشفت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر أن مسلحين من تنظيم دولة العراق والشام “داعش” يستعدون للهجوم على المدينة البوكمال بمحافظة ديرالزورالسورية .

وقالت المصادر، حسبما أفادت قناة العربية اليوم، الأربعاء، “إنهم رصدوا حشودًا مسلحة من تنظيم داعش على الحدود من الجانب العراقي، فيما يبدو أنه استعدادات للتقدم نحو مدينة البوكمال على الجانب السوري.

وأضافت أن هذه التطورات تأتي بموازاة حركة نزوح كثيفة من منطقة القائم باتجاه البوكمال الحدودية، وذلك على ضوء الاشتباكات في المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات من مدينة القائم.

وأشارت إلى أنه في حال تمت السيطرة على البوكمال تكون أرجاء واسعة من شرق سوريا خرجت عن سيطرة الجيش الحر وصولًا إلى معبر البوكمال والقائم إلى عمق الأنبار في العراق، وهو ما يشكل أول انتشار جغرافي خارج الحدود المتعارف عليها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا