وجبة الفطور ورشاقة المشاهير

يُعتبر الفطور وجبة أساسيّة لا غنى عنها في حياة المشاهير، فهم لا يغفلون عن تناولها، يومياً، في الصباح الباكر، ما يمنحهم الطاقة التي تحتاجها أجسامهم لينعموا بالحيويّة طوال اليوم.

"سيدتي نت" يطلع من مركز التغذية Low Cal Diet Clinic على أهميّة هذه الوجبة، ويكشف لك عمّا يتناوله النجوم على الفطور.

توضح الدراسات أن تناول الفطور، يومياً، يعزّز عمليّة الأيض بنسبة 10%. ففي الصباح، يحتاج الجسم إلى تجديد طاقته لتأدية روتينه اليومي والبدء بنهار حيوي، ولذا، يُساعد تناوله في التركيز وتقديم أداء أفضل، فضلاً عن التحكّم بالوزن، كما يُخفّف من الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في الأكل خلال اليوم، علماً أنّ الأفراد الذين يتناولون فطورهم يستهلكون حوالى 100 سعرة حرارية أقلّ، يومياً، مقارنةً بمن يغفلون عن هذه الوجبة، بالإضافة إلى أنّه يحسّن مستويات "الكولسترول" والحساسية ضد "الأنسولين" ويحسّن الذاكرة على المدى القريب.

ماذا يحتوي فطور أشهر النجوم؟

- يتناول Justin Timberlake الفطائر مع الكتان وزبدة اللوز والبيض المخفوق.

- تحرص Khloe Kardashian على إدخال الحبوب في وجبة فطورها، مع كوب من الحليب، لترتشف فيما بعد فنجان القهوة.

- يتضمّن فطور Christina Aguilera شرائح من لحم الديك الرومي ونصف ثمرة من الأفوكادو، مع بضع حبّات من العنب البرّي.

- تتناول Rihanna سندويش بيض مع اللحم أو الجبن وثمرة من البرتقال.

- يحتوي فطور Jessica Alba على:عجّة البيض الأبيض والفاكهة، أو الجبن والخوخ.

- تحرص Miley cyrus على تناول بياض البيض مع الجبن وثمرة فاكهة، فضلاً عن الحبوب والزبادي.

- تتناول Mariah Carey عجّة البيض مع حبّة من الفاكهة والقليل من الخبز.

- يتضمن فطور Shakira قطعة من الشمّام وثانية من الأناناس، وشريحة من الخبز مع الجبن القليل الدسم، وكوباً من عصير البرتقال، وفنجاناً من القهوة أو الشاي.

ـ تتناولBritney Spears ثلاثين جراماً من الجبن المبشور، مع البيض المقليّ بزيت الزيتون.

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