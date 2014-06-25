كيف تحضّرين جسمك لاستقبال رمضان؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان، لا بدّ لك من القيام ببعض الخطوات الطبيّة الضرورية قبل استقباله والتي يُطلعك عليها الاختصاصي في الطب الداخلي الدكتور آلان مطر، من أجل تحضير جسمك للتأقلم مع فترة الصوم:

- زوري طبيب الأسنان لإجراء كشف شامل والتأكد من صحّة الفم وخلوّه من مشكلات قد تتطوّر في فترة الصوم، فتفرض عليك التوقّف عن أداء هذه الفريضة.وقد يكون من المفيد تنظيف الأسنان لتجنّب رائحة الفم الكريهة.

- سارعي إلى إجراء تحليل لنسبة السكّر في الدم.وقومي باستشارة الطبيب المختصّ لمعرفة ما يجب عليك فعله قبل الصيام ومناقشة متطلّبات العلاج الخاصّة بكلّ حالة خلال رمضان.

- حافظي على مستوى الماء في جسمك لتفادي الإصابة بمشكلة الجفاف الذي يتسبّب بخسارة الأملاح المعدنية. لذا، يُنصح بشرب نحو لترين من الماء يوميّاً، والتركيز على استهلاك السوائل الخالية من السكّر.

- أقلعي عن عادة التدخين التي تُعتبر آفة معروفة النتائج والأخطار صحياً، خصوصاً أنها تؤثر سلباً في عملية الاستقلاب في الجسم، وتخفّف أيضاً من فاعليّة الفيتامينات، فتسرّع ظهور علامات الشيخوخة.

- توقّفي عن اتّباع الحميات الغذائية الصارمة، لأنّ الجسم في هذه المرحلة بحاجة إلى جميع أنواع الفيتامينات ليحافظ على مناعته، وهذا لن يتحقّق إلا بتناول صنوف مختلفة من الأطعمة الصحيّة، علماً أنّ الحميات الغذائية القاسية التي تفتقر إلى السعرات الحرارية، أو تلك التي تستبعد الخضر والفاكهة وترتكز على البروتينات، ستحرم الجسم حتماً من أنواع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها خلال فترة الصوم.

- لا تدعي الفيتامين "سي" C ينقص من جسمك، فهو مضادّ قويّ وفعّال جداً في تنقية الجسم من السموم وتنشيط وظيفة العقل وتقوية مناعة الجسم ومنع الفيروسات من الانتشار، ما يُساعد في مقاومة الأمراض أثناء الصوم، فضلاً عن أنه ينظِّم إفراز "الأنسولين" في الجسم، بما يُفيد مرضى السكري، بالإضافة إلى المساعدة في حلّ مشكلة الإمساك.

يُذكر أنّ جسم الفرد البالغ يحتاج إلى 100 ملغ من الفيتامين "سي" في اليوم، أي ما يُعادل حبتي برتقال صغيرتي الحجم. ولمقاومة الانهيارالعصبي وتنقية الجسم من السموم، لا ضرر من تناول كميّة أكبرمن تلك المذكورة يومياً، حسب ما يشير إليه بعض العلماء.

- خفّفي تدريجياً من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالشاي والقهوة والكولا وغيرها؛ وذلك تلافياً لئلا يتأثّر الجسم بالتوقف عنها بشكل فجائي عند بدء الصيام، فيصبح عرضة لأوجاع الرأس والضغط النفسي.

- ابتعدي عن "اللقمشة" وتناول "السناك" خلال النهار، ليبدأ الجسم بالاعتياد على ذلك، فيبرمج نفسه في رمضان، لا سيّما خلال الأسبوع الأوّل من بدء الصوم.

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