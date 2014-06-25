الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بدور المواطنين

أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر مهموم بآلام المواطنين البسطاء، ويقوم بدوره الوطني في توضيح الرأي الشرعي فيما يعرض عليه، ولا يصادر فكرًا ولا رأيًا ولا إبداعًا.

جاء ذلك خلال استقبال الامام الأكبر اليوم الدكتور خالد عزب، والدكتور سامح فوزي ممثلين عن مكتبة الأسكندرية.

وطالب الإمام الأكبر المثقفين بالتعايش مع هموم الناس وآلامهم، والقيام بدور أكثر فاعلية في تخفيف معاناة الفقراء وذوي الحاجة من أبناء الشعب المصري.

وخلال اللقاء قدم الضيفان لشيخ الأزهر أول نسخة من كتاب تاريخ الجامع الأزهر الشريف الذي نشرته مكتبة الأسكندرية بالاشتراك مع الأزهر الشريف، وقد رحب الإمام الأكبر بالضيفين، ووجه بطبع الكتاب طبعة شعبية، ليسهل تداولها بين الجمهور.

وتطرق الحديث إلى مساهمة الأزهر الشريف في مؤتمر “نحو إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف” الذي تقوم به مكتبة الأسكندرية.

وأوضح الضيفان أن للتطرف أشكالًا مختلفة، ولا يقتصر فقط على التطرف الديني، وأكدا أن الأزهر الشريف هو المرجعية الأصيلة للمسلمين في العالم كله، وذلك بمنهجه الوسطي الصحيح الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب.