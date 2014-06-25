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عاصمة غينيا تشهد استعدادات أمنية مكثفة قبل إنطلاق القمة الأفريقية غدًا

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عاصمة غينيا تشهد استعدادات أمنية مكثفة قبل إنطلاق القمة الأفريقية غدًا عاصمة غينيا تشهد استعدادات أمنية مكثفة قبل إنطلاق القمة الأفريقية غدًا

قمة أفريقية-ارشيفية

تشهد مالابو عاصمة غينيا الإستوائية استعدادات أمنية مكثفة مع توافد رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية المشاركة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي التي تبدأ أعمالها غدًا، الخميس، وتستمر لمدة يومين.

وشهدت شوارع العاصمة مالابو تواجدًا أمنيًا مكثفًا وخدمات مرورية لتحويل الطريق عند وصول رئيس دولة أو حكومة، كما خصصت السلطات الغينية قاعة في مطار مالابو لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة في القمة.

لم تقتصر إجراءات التأمين على البر بل امتدت بحرًا، حيث ترابض قطع بحرية قبالة سواحل خليج غينيا أمام المركز الدولي للمؤتمرات “سيبوبو”.

وتم نشر المئات من الجنود وسيارات الشرطة في كافة الطرق المؤدية لمقر انعقاد القمة، فيما يتم فرض إجراءات تفتيش صارمة على الطرق الرئيسية المؤدية للقمة باستخدام أجهزة متقدمة.

أ ش أ

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