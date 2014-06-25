وفد من المجلس القومي للأمومة و الطفولة يزور سجن النساء بالقناطر

قام وفد من المجلس القومى للأمومة والطفولة اليوم الأربعاء بزيارة سجن النساء بالقناطر، للإطلاع على الأحوال المعيشية للسجينات الحاضنات وغير الحاضنات.

والتقت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة بعدد من السجينات الحاضنات وغير الحاضنات، ووجهت التحية إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء محمد راتب قطاع مصلحة السجون على الجهد الذي لمسته داخل السجن من احترام حقوق السجينات والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية لهن.

وتفقدت أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة خلال الزيارة معرض منتجات السجون المتضمن منتجات من صنع النزيلات، كما عقدت لقاء خاص مع عدد من النزيلات للاستماع لبعض مطالبهن ومقترحاتهن، في الوقت الذي أشادت فيه السجينات بالرعاية الكاملة وحسن الاهتمام والمعاملة من إدارة السجن.

وأعربت أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة في نهاية لقاءها بالسجينات في كلمة دونتها بدفتر زيارات السجن عن خالص الشكر والعرفان والتقدير لوزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون والعاملين بسجن القناطر الذين يعملون على خدمة الأمهات والأطفال، كما توجهت بالشكر لقطاع حقوق الإنسان لحرصه على تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لرعاية وحماية وإنقاذ حقوق الأمهات السجينات وأطفالهن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الجديدة، واحترام حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، وتفعيل البروتوكول المبرم بين قطاع حقوق الإنسان بالوزارة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والذي ينص في أحد بنوده على إقامة عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية لنزيلات السجون.