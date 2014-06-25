بالصور .. توافد كثيف على معرض وزارة التموين بمدينة نصر لإنخفاض الأسعار

رصدت عدسة وكالة ONA للأنباء ، توافد المواطنين بكثافة علي معرض “سوبر ماركت” التي تنظمه وزارة التموين والتجارة الخارجة بالتعاون مع عدد من الشركات الحكومية منها والخاصة بأرض المعارض في بمدينة نصر .

وجاء ذلك لإرتفاع الأسعار بالمحال التجارية بشوارع العاصمة مع إقتراب شهر رمضان الكريم ، وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمنافسة الشركات الخاصة بتقديم السلع بأسعار مخفضة لمنع الاحتكار .

يذكر أن الدكتور خالد حنفي ، وزير التموين و التجارة الخارجية ، قام بأفتتاح المعرض صباح اليوم ومعه عدد من أصحاب الشركات ورؤشاء مجالس إدارات الشركات الحكومية .

(المراسل : أحمد سامح)