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بالصور .. توافد كثيف على معرض وزارة التموين بمدينة نصر لإنخفاض الأسعار

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بالصور .. توافد كثيف على معرض وزارة التموين بمدينة نصر لإنخفاض الأسعار بالصور .. توافد كثيف على معرض وزارة التموين بمدينة نصر لإنخفاض الأسعار

25 يونيو 2014 | 4:21 مساءً

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إقبال-كثيف-على-سوق-سوبر-ماركت-14

إقبال-كثيف-على-سوق-سوبر-ماركت-14

رصدت عدسة وكالة ONA للأنباء ، توافد المواطنين بكثافة علي معرض “سوبر ماركت” التي تنظمه وزارة والتجارة الخارجة بالتعاون مع عدد من الشركات الحكومية منها والخاصة بأرض المعارض في بمدينة نصر .

وجاء ذلك لإرتفاع الأسعار بالمحال التجارية بشوارع العاصمة مع إقتراب شهر رمضان الكريم ، وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح ، بمنافسة الشركات الخاصة بتقديم السلع بأسعار مخفضة لمنع الاحتكار .

يذكر أن الدكتور خالد حنفي ، وزير التموين و التجارة الخارجية ، قام بأفتتاح المعرض صباح اليوم ومعه عدد من أصحاب الشركات ورؤشاء مجالس إدارات الشركات الحكومية .

(المراسل : أحمد سامح)

2014-06-25

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أونا

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