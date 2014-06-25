حملة مكثفة لازالة التعديات على أملاك الدولة والمسطحات الخضراء بالإسماعيلية

أعلن محمد عبد المنعم رئيس حى ثان الاسماعيلية، فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية وتأكيداته على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدى بكل حسم لكافة صور التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتضافر ومضاعفة كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية بالمضى قدما فى الاستمرار فى تنفيذ الازلات الفورية لجميع التعديات ورفع كافة الاشغالات وتطبيق القانون على جميع مرتكبى هذه المخالفات دون أي استثناءات أنه استكمالا لسلسلة الحملات التى يقوم بها رجال الحى لمواصلة ازالة ورفع كافة التعديات والاشغالات بمختلف قطاعات الحى فانه تم تنظيم حملة مكثفة لازالة ورفع التعديات بنطاق الحى بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية، وتحت اشراف وقيادة اللواء جمعة توفيق مساعد مدير أمن الاسماعيلية والعميد وائل رفاعى قائد شرطة المرافق ورئيس مباحث شرطة المرافق وعدد من القيادات الأمنية والشرطية وقوات الأمن.

وأسفرت أعمال هذه الحملة، عن تنفيذ الازالة الفورية لعدد 54 حالة من التعديات والاشغالات والتى شملت تنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة للمخالفين يالتعدى على المسطح الأخضر أمام الكافتيريات بشارع شبين الكوم وعددها 8 قرارات ازالة وكذا تنفيذ القرار الخاص بازالة المخالفات من أمام كافتيريات البريمو و25 يناير.

كما تم خلال الحملة مصادرة عددى 89 كرسى و16 ترابيزة و19 مترا مسطحا من السيراميك معبأ ف6ى كراتين وعدد 3 طقطوقة و3 سور حديدى كريتال و8 بالتات خشبية و2 كرتونة بلاط كبير الحجم وواحد كنبة عادية وواحد تاندة صاج علاوة على رفع وازالة عدد 35 حالة اشغال طريق فى مناطق متفرقة آخرى بنطاق الحى .