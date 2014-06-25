أفضل منتجات الحماية والترطيب لبشرتك

مع بداية أيام الربيع ستجدين أن بشرتك بحاجة إلى ترطيب في نفس الوقت الذي ستكون فيه بحاجة إلى الحماية من التجاعيد التي تسببها أشعة الشمس، ولأن أيام الربيع لن تكون بحاجة إلى كريمات ذات معامل عالٍ للوقاية من الشمس فأنت لن تحتاجين سوى لمعامل حماية لا يزيد عن SPF30.

ومع تزايد خطوات العناية بالبشرة وارتفاع أسعار هذه المنتجات ظهرت الكثير من المستحضرات التي تجمع بين خطوتين أو أكثر من خطوات العناية بالبشرة، كخطوتي التقشير والتنظيف، وخطوتي الحماية والترطيب.

ولأن هناك العديد من المنتجات التي تقدم لك هاتين الخطوتين، فأنت بحاجة إلى التعرف على أفضل هذه المنتجات العالمية وأكثرها عناية بالبشرة.

إليك ترتيب "سيِّدتي نت" لأفضل هذه المنتجات وأكثرها فعالية في ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد التي تسببها الشمس:

قد يعجبك:احصلي على وجه مشرق في رمضان دون مكياج

1.مرطب Clinique للحماية اليومية " Clinique Super defense Daily Moisturizer "

يتميز هذا المرطب الفريد برائحة الجريب فروت الرائعة لرفع المعنويات على الفور مع قوام خفيف ليتناسب تماماً مع أيام الربيع، ويعمل على تغذية الجلد مع زيت فول الصويا وفيتامين A و E مع معامل حماية SPF25 من أشعة الشمس، وذلك بسعر 38 جنيه إسترليني.

2.Perricone MD

يقال على هذا المنتج بأنه أكثر من مرطب، فهو يعتبر كريماً مغذياً للبشرة من جهة، وواقياً لها من أشعة الشمس من جهة أخرى، وذلك بمعامل حماية SPF30، كما أنه يعتبر قاعدة جيدة للماكياج، إضافة إلى رائحته الجذابة، وذلك بسعر 48 جنيه إسترليني.

3.Lancer Sheer Fluid

يعتبر المنتج المفضل لدى مصممة الأزياء العالمية Victoria Beckham ، والتي نراها دائماً ببشرة ذات تغطية مثالية، فلديه خصائص متميزة للحماية من الشمس بمعامل SPF30 مع مركبات فريدة لترطيب البشرة، وذلك بسعر 68 جنيه إسترليني.

4.Olay Total Effect

كريم "اولاي" ذو التأثير الإجمالي المضاد للتجاعيد، ويحتوي على معامل حماية من الشمس بنسبة SPF15 مع خصائص مضادة للشيخوخة، وذلك بسعر 9.9 جنيه إسترليني.

وقد صنف هذا المرطب على أنه أفضل مرطب يجمع بين الميزانية المنخفضة والحماية والترطيب المثالي للبشرة.

5.Alpha H Protection

يحتوي هذا المرطب الفريد على مضادات الأكسدة الطبيعية، وكذلك الأشعة فوق البنفسجية، ليعمل على إصلاح البشرة من التجاعيد وحمايتها من الأشعة الضارة، وذلك بمعامل حماية SPF50، وبسعر 34.95 جنيه إسترليني.

تابعي ايضاً:

تخلصي من عرق الصيف والرائحة الكريهة

سبراي الوجه وسيلة ممتازة لترطيب البشرة في رمضان

نصائح كورية للتخلص من التجاعيد