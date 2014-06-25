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بالصور: 50 مكياجاً صيفيّاً من وحي السكاكر!

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بالصور: 50 مكياجاً صيفيّاً من وحي السكاكر! بالصور: 50 مكياجاً صيفيّاً من وحي السكاكر!

الأربعاء 25-06-2014 16:42

تبحثين عن التميّز في فصل الصيف، وتريدين أن تبدي لافتة في هذا الموسم؟ يمكنك تحقيق ذلك عبر ابتكار أساليب جديدة في المكياج، تناسب الحفلات الخاصّة، وهي مستوحاة من ألوان السكاكر الشهيّة... من الشفاه المحلاّة بالحلوى أو غزل البنات، إلى جفن العين المغطّى بالفانيليا المتجمّدة، إضافة الى الجيلاتين على الخدود.

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طرق غريبة يمكنك اتّباعها تناسب البشرة السمراء:استخدمي شوكولاته النعناع اللذيذة على العينين، اختاري النعناع الأخضر الليّن وضعيه على الجفن بكامله. أنهي بكحل السوس الأسود السائل، وسلّطي الضوء على الحاجبين، باستعمال الفانيليا اللامع في ظلال العيون. أما بالنسبة للرموش، فمن المفضّل استخدام الماسكرا الملوّنة ، كما يمكنك تنسيق لونها مع ظلال العين. بالانتقال إلى الشفاه، امزجي أحمر الشفاه الليّن مع اللامع، والغلوس السكّري الأبيض. من المحبّذ استخدام أحمر الشفاه بنكهة النعناع، أو، بكلّ ببساطة، أحمر الشفاه الوردي.
للألوان تأثير كبير لتحقيق هذه الإطلالة، اذ يمكنك مزج اللون الأصفر مع الأزرق، أو الأحمر مع الأخضر، أو حتى اعتماد اللون الزهري الفاتح مع أكسسوارات من السكاكر الشهيّة...
إليك بالصور 50 فكرة جديدة لمكياج من وحي السكاكر...

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