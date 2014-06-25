عصير الخضر

المقادير:

-10 حبة متوسطة جزر

-4 حبة متوسطة خيار

-1 كوب بقدونس مفروم

-6 ورقة متوسطة خس

-1 ملعقة صغيرة ملح

-10 مكعب ثلج

طريقة التحضير:

1-حضّري كؤوس للعصير.

2-اغسلي الجزر والخيار والبقدونس والخس جيداً، مع الحرص على عدم تقشير الجزر أو الخيار.

3-ضعي، في عصارة الفاكهة، الجزر.شغلي على سرعة متوسطة، إلى أن تحصلي على عصير الجزر، واسكبيه في الكؤوس بحيث يملئ نصفها.

4-في إبريق الخلاط، أضيفي الخيار والبقدونس والخس والملح ومكعبات الثلج، وشغلي على سرعة متوسطة لتحصلي على عصير ناعم.

5-صبي عصير الخيار والبقدونس فوق عصير الجزر، وقدّميه مباشرة.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).