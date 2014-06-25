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عصير الخضر

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عصير الخضر عصير الخضر

الأربعاء 25-06-2014 15:29

المقادير:
-10 حبة متوسطة جزر
-4 حبة متوسطة خيار
-1 كوب بقدونس مفروم
-6 ورقة متوسطة خس
-1 ملعقة صغيرة ملح
-10 مكعب ثلج

طريقة التحضير:
1-حضّري كؤوس للعصير.
2-اغسلي الجزر والخيار والبقدونس والخس جيداً، مع الحرص على عدم تقشير الجزر أو الخيار.
3-ضعي، في عصارة الفاكهة، الجزر.شغلي على سرعة متوسطة، إلى أن تحصلي على عصير الجزر، واسكبيه في الكؤوس بحيث يملئ نصفها.
4-في إبريق الخلاط، أضيفي الخيار والبقدونس والخس والملح ومكعبات الثلج، وشغلي على سرعة متوسطة لتحصلي على عصير ناعم.
5-صبي عصير الخيار والبقدونس فوق عصير الجزر، وقدّميه مباشرة.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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سيدتي