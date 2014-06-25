بوكيه الطماطم

الأربعاء 25-06-2014 15:34
المقادير:
-4/3 كوب جبنة "فيتا"
-2 ملعقة كبيرة نعناع مفروم
-2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
-1 فص ثوم مهروس
-4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
-12 حبة صغيرة طماطم
-12 عود شبت
-للتقديم:فلفل حلو أصفر، أعواد خشبية
طريقة التحضير:
1-ضعي، في طبق صغير الجبن والنعناع وزيت الزيتون والثوم والفلفل الأسود، واستخدمي شوكة لتفتيت الجبن، مع التقليب لتختلط المكونات جيداً.
2-استعملي سكيناً صغيرة، واعملي شكل × في حبات الطماطم، بدون أن تقطعيها للقاع.
3-للتجهيز: استعملي ملعقة صغيرة، املئي حبات الطماطم بخليط الجبن وقدمي مباشرة.
4-للتقديم: ثبتي كل حبة طماطم محشوة في عود خشبي وقدميه على شكل بوكيه في حبة الفلفل الحلو أو في إناء زهور جميل.
فكرة من منال:
_ اطلبي من أطفالك مشاركتك في حشو حبات الطماطم، كما تشكيل البوكيه.
_ هذه الوصفة ستشجّع الأطفال على تناول المزيد من الطماطم التي سيجذبهم شكلها وحجمها الصغير.
_ اذا لم تتوافر جبنة "فيتا"، استعيضي عنها بجبنة كريمية أو باللبنة.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).