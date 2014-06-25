بوكيه الطماطم

المقادير:

-4/3 كوب جبنة "فيتا"

-2 ملعقة كبيرة نعناع مفروم

-2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

-1 فص ثوم مهروس

-4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

-12 حبة صغيرة طماطم

-12 عود شبت

-للتقديم:فلفل حلو أصفر، أعواد خشبية

طريقة التحضير:

1-ضعي، في طبق صغير الجبن والنعناع وزيت الزيتون والثوم والفلفل الأسود، واستخدمي شوكة لتفتيت الجبن، مع التقليب لتختلط المكونات جيداً.

2-استعملي سكيناً صغيرة، واعملي شكل × في حبات الطماطم، بدون أن تقطعيها للقاع.

3-للتجهيز: استعملي ملعقة صغيرة، املئي حبات الطماطم بخليط الجبن وقدمي مباشرة.

4-للتقديم: ثبتي كل حبة طماطم محشوة في عود خشبي وقدميه على شكل بوكيه في حبة الفلفل الحلو أو في إناء زهور جميل.

فكرة من منال:

_ اطلبي من أطفالك مشاركتك في حشو حبات الطماطم، كما تشكيل البوكيه.

_ هذه الوصفة ستشجّع الأطفال على تناول المزيد من الطماطم التي سيجذبهم شكلها وحجمها الصغير.

_ اذا لم تتوافر جبنة "فيتا"، استعيضي عنها بجبنة كريمية أو باللبنة.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).