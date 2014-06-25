فطائر البيض المسلوق

المقادير:

-3 كوب دقيق

-3 ملعقة كبيرة حليب مجفف

-1 ملعقة كبيرة سكر

-2/1 ملعقة صغيرة ملح

-1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة

-4/1 كوب زيت ذرة

-1 كوب ماء دافئ

-12 حبة كبيرة بيض مسلوق

خليط التلميع:

-1 حبة كبيرة صفار بيض

-2 ملعقة صغيرة حليب

طريقة التحضير:

1-لإعداد العجينة:ضعي، في وعاء الخلاط الدقيق والحليب والسكر والملح والخميرة. وثبتي مضرب العجين، شغلي لبضع ثواني لتختلط المكونات، ثم أضيفي الزيت والماء، مع الاستمرار في التشغيل لمدة 5 دقائق، بغية الحصول على عجينة ناعمة.

2-ضعي العجينة في طبق مدهون بالزيت، غلفيها واتركيها في مكان دافئ، إلى أن يتضاعف حجمها.

3-ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.أحضري قوالب كب كيك كبيرة الحجم، ادهنيها بالزيت.

4-على سطح منثور عليه الدقيق، مدّي العجينة بسماكة سنتيمتر، احضري قطاعة مقاس 3.5 بوصة، وقطعيها إلى دوائر.ضعي بيضة مسلوقة في وسط كل دائرة، بحيث يكون الجزء المدبب ملاصق للعجينة، اقفلي العجينة جيدا حول البيضة.

5- ضعي الفطائر في القوالب بحيث يكون الطرف المقفل إلى الأسفل، ودعيها ترتاح لمدة 10 دقائق.

6-لإعداد خليط التلميع:ضعي، في طبق صغير صفار البيضة والحليب، قلبي ليختلطا.ثم، استعملي فرشاة وامسحي الفطائر بخليط التلميع.

7-اخبزي الفطائر لمدة 15 دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون، اتركيها لتبرد أو قدميها دافئة.

فكرة من منال:

_ زيني الفطائر على شكل وجه ضاحك، ما سيجذب الأطفال إلى تناولها بشهية.

_ انثري قليلاً من الريحان أو الصعتر على الفطائر، لإضفاء المزيد من الطعم اللذيذ.

(هذه المقادير تكفي 12 قطعة).