غدا ..أوركسترا كوكب الشرق يقدم روائع أم كلثوم بالأوبرا

تقدم اوركسترا ” كوكب الشرق ” بقيادة المايسترو مصطفى حلمى وتتضمن نخبة من اجمل اعمال ام كلثوم،وذلك بالحفل المقام فى الثامنة مساء الخميس 26 يونيو على المسرح الكبير بدار الاوبرا

> ويقام الحفل ضمن الحفلات التى تقام شهريا بالاوبرا،وتقد بها الأوركسترا أهم أعمال أم كلثوم مع عظماء الملحنين،و منها ، على باب مصر – موسيقى انت عمرى لـ محمد عبد الوهاب ، حبيبى يسعد اوقاته لـ زكريا احمد ، حق بلادك لـ رياض السنباطى وفات الميعاد لـ بليغ حمدى ،. اداء غادة ادم ، عفاف رضا ، عازف الكمان سعد محمد حسن ، اميرة ابو زيد، وحسناء

> الجدير بالذكر ان احتفاليات كوكب الشرق تأتى كنافذة يطل منها الجمهور على عالم الطرب الأصيل، وتهدف لنشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، وتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .