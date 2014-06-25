محكمة شمال طرابلس تؤجل محاكمة الساعدي القذافي

أرجأت غرفة الاتهام الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية محاكمة الساعدي القذافي المتهم في قضية قتل المجني عليه اللاعب بشير الرياني إلى أجل يحدد لاحقًا من قبل قاضي التحقيق.

وقال مصدر بمكتب النائب العام اليوم، بإن تأجيل جلسة غرفة الاتهام ومثول المتهم “الساعدي” في ملف القضية رقم 1666 لسنة 2005 باب البحر يرجع لأسباب إدارية بحتة وفق المنصوص عليه قضائيًا.

وأضاف أن تحديد موعد الجلسة المؤجلة سيبت فيه لاحقًا من قبل قاضي التحقيق بحسب جدول سجل المدون بمناداة واستدعاء أطراف القضية من جديد.

ويذكر أن غرفة الاتهام درجة ثانية من درجات التحقيق في القضايا الجنائية بحيث تمكن الأطراف في ملف القضية من الأجوبة أو إعادة استدعائهم من جديد.

أ ش أ