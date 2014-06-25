“بيرلسكوني” يواجه خطر استمرار مطاردته قضائيًا بسبب “لسانه”

وقد أعلنت نيابة نابولي جنوب إيطاليا بأنها استلمت النص المكتوب الكامل لمجريات جلسة محاكمة في نابولي حضرها بيرلسكوني بصفة شاهد، وتدرس النيابة الآن إمكانية فتح قضية ضد بيرلسكوني بتهمة “إهانة القضاة” خلال تراشق بالكلام بينه ورئيسة المحكمة الجزائية السادسة القاضية جوفانا تشيبالوني.

ولم تستبعد النيابة إرسال نصوص الجلسة إلى “محكمة الحراسة” في ميلانو والتي كانت قد حددت خلال إقرار إحالة بيرلسكوني إلى مؤسسات الدعم الاجتماعي بدلًا من الإقامة الجبرية تفاصيل دقيقة بصدد سلوك بيرلسكوني إزاء القضاة خلال فترة الحكم النافذ بحقه بالحبس لسنة واحدة.

وقد أعلنت محكمة الإستئناف الثانية في ميلانو أنها ستصدر يوم الثامن عشر من يوليو المقبل حكمها بحق بيرلسكوني في القضية التي تحمل اسم الفتاة المغربية “روبي” والتي يتهم فيها بيرلسكوني بممارسة البغاء معها عندما كانت قاصرًا، وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت حكمًا على بيرلسكوني في القضية ذاتها بالسجن 7 سنوات.

أ ش أ