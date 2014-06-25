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النائب الأول للرئيس السوداني يتوجه إلى غينيا للمشاركة في القمة الأفريقية

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النائب الأول للرئيس السوداني يتوجه إلى غينيا للمشاركة في القمة الأفريقية النائب الأول للرئيس السوداني يتوجه إلى غينيا للمشاركة في القمة الأفريقية

بكري حسن صالح

توجه النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، اليوم، الأربعاء، إلى غينيا الاستوائية، للمشاركة في القمة العادية الثالثة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات الاتحاد الأفريقي التي تعقد يومي 26 و 27 من يونيو الجاري، وكان في وداعه بمطار الخرطوم، حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني.

والجدير بالذكر أن القمة ستبحث العديد من الموضوعات الهامة المطروحة حول الأجندة الإفريقية والدولية من بينها إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيعه، وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وأجندة التنمية لما بعد عام 2015، والتقارير المقدمة من أجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة حول أنشطتها.

أ ش أ

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