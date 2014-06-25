66 % من الروس يرغبون في بقاء بوتين رئيسًا لما بعد 2018

كشف استطلاع للرأي أن 66 % من المواطنين الروس يرغبون ببقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سدة الحكم إلى ما بعد عام 2018.

وبحسب استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة “الرأي العام” الروسية ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، فإن ثلثي المستطلعين يعتقدون أن نشاط بوتين كرئيس للدولة تتفق مع مصالح الشعب.

وأشار الإستطلاع، وفقا لوكالة أنباء، إيتار تاس الروسية، إلى أن معظم من شملهم الاستطلاع ( 74%) قالوا إن نشاط بوتين اتفق مع توقعاتهم عندما صوتوا لصالحه في انتخابات الرئاسة منذ عامين.

ونوهت مؤسسة “الرأي العام” إلى أن 55% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الرئيس الروسي يقوم بمهامه كرئيس للدولة بشكل أفضل في الفترة الرئاسية الحالية، أفضل من الولايتين السابقتين.

ويرى محللون أن استطلاع مؤسسة “الرأي العام” الروسية يؤكد تنامي حالة التفاؤل لدى الروس، فأصبح الشعب يشعر بثقة أكبر حيال مستقبلهم، وبالهدوء والأمن، وهم يأملون في أن تستعيد روسيا مكانتها كـ”قوة عظمى” مثلما كان الحال “في الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية”.

وشمل استطلاع الرأي ألفا و500 شخص من 43 منطقة روسية، وأجري يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، بهامش خطأ 6ر3%.

أ ش أ