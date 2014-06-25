أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

66 % من الروس يرغبون في بقاء بوتين رئيسًا لما بعد 2018

Google+ Print
66 % من الروس يرغبون في بقاء بوتين رئيسًا لما بعد 2018 66 % من الروس يرغبون في بقاء بوتين رئيسًا لما بعد 2018

بوتين

كشف استطلاع للرأي أن 66 % من المواطنين الروس يرغبون ببقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سدة الحكم إلى ما بعد عام 2018.

وبحسب استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة “الرأي العام” الروسية ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، فإن ثلثي المستطلعين يعتقدون أن نشاط بوتين كرئيس للدولة تتفق مع مصالح الشعب.

وأشار الإستطلاع، وفقا لوكالة أنباء، إيتار تاس الروسية، إلى أن معظم من شملهم الاستطلاع ( 74%) قالوا إن نشاط بوتين اتفق مع توقعاتهم عندما صوتوا لصالحه في انتخابات الرئاسة منذ عامين.

ونوهت مؤسسة “الرأي العام” إلى أن 55% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الرئيس الروسي يقوم بمهامه كرئيس للدولة بشكل أفضل في الفترة الرئاسية الحالية، أفضل من الولايتين السابقتين.

ويرى محللون أن استطلاع مؤسسة “الرأي العام” الروسية يؤكد تنامي حالة التفاؤل لدى الروس، فأصبح الشعب يشعر بثقة أكبر حيال مستقبلهم، وبالهدوء والأمن، وهم يأملون في أن تستعيد روسيا مكانتها كـ”قوة عظمى” مثلما كان الحال “في الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية”.

وشمل استطلاع الرأي ألفا و500 شخص من 43 منطقة روسية، وأجري يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، بهامش خطأ 6ر3%.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا