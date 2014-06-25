فينجر: بالوتيللي لأرسنال؟ الوكلاء والإعلام يكذبون

نفى أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال أن يكون قد توصل لاتفاق مع ماريو بالوتيللي المهاجم الإيطالي لفريق ميلان.

وانتشرت أنباء عن توقيع بالوتيللي لأرسنال بعد اتفاقه مع أرسن فينجر خلال تواجدهما في البرازيل خلال كأس العالم.

وقال فينجر في تصريحات عبر قناة beIN Sports: "لا يمكن أن نصدق بالطبع كل ما يقال على الإنترنت أو الصحف .. ربما يخلق هذه الأخبار مجموعة من الوكلاء أو الصحفيين الباحثين عن الشهرة".

وأضاف "في الحقيقة كل هذا كذب وافتراء".

وكان بابربرا بيرلسكوني نائب رئيس ميلان قد أكدت أن اللاعب قريب من الرحيل عن الروسونيري هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى أن سعر بالوتيللي ربما يصل إلى 30 مليون جنيه استرليني.