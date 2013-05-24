نواب طرابلس وشمال لبنان يطالبون الجيش التعامل بحزم مع الانفلات الأمني بالمدينة

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 17:45

طالب نواب مدينة طرابلس وشمال لبنان، الرئيس ميشال سليمان، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤتمن على الدستور ووحدة البلاد والمؤسسات، التعاطي بحزم مع كل خلل أمني في مدينة طرابلس تحت سقف القانون، وبعدالة مطلقة بين كل الفرقاء والمناطق، بما يحفظ أمن المدينة ويعزز الثقة بالمؤسسة العسكرية.

وشدد النواب في اجتماع تم عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، وحضور مسؤولين في تيار المستقبل، على التمسك بمبدأ العيش المشترك والواحد في المدينة بين كل مكوناتها وسكانها.

وأكد المجتمعون على نبذ استخدام العنف وحمل السلاح والخروج على القانون، ورفض استمرار الحالة الراهنة في طرابلس، مطالبين النيابة العامة والنيابة العامة في الشمال بالادعاء على مطلقي التهديدات بقصف المدينة، وترويع أهلها ومنفذي هذه التهديدات

ودعوا جميع أبناء المدينة ومؤسسات المجتمع المدني، وقياداتها وفعالياتها مساندة هذه التوجهات ورفض استهداف المدينة والوقوف صفاً واحداً للدفاع عن المدينة ووحدتها، وترسيخ الأمن فيها.