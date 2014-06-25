6 قتلي وعشرات الجرحي في غارات جوية علي الرقة وريف دمشق وحلب

شن الطيران الحربي السوري، غارات جوية على مدينة الرقة ، وعلى بلدات عدة في ريف دمشق وحلب اليوم الأربعاء ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى حسب الناشطين.

و قالت إذاعة الثورة السورية إن “الحصيلة الأولية للغارات الجوية على مدينة الرقة هي 6 قتلى وعشرات الجرحى”.

وذكر”مركز حلب الإعلامي” المعارض، أن القصف بالبراميل المتفجرة على منطقة دوار الحلوانية في حلب أسفر عن مقتل 10 أشخاص والعديد من الجرحى.

> بينما قال “مجلس الثورة بريف دمشق” إن القصف الجوي على بلدة عربين بريف دمشق أسفر عن 7 قتلى وأعداد من الجرحى.

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن قتيلا سقط وأصيب و5 بجروح إثر سقوط قذيفة هاون في منطقة المجتهد وسط العاصمة دمشق ، وألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على الحي الشمالي في بلدة نوى بريف درعا.

وفي هذه الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جماعة “جبهة النصرة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور.

أ ش أ