محافظ الجيزة يفتتح أول جمعية استهلاكية بسوق الجملة بـ6 أكتوبر

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أن المحافظة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإدخال توسعات على سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سوف يتم إضافة 124 فدان لإقامة مشروعات جديدة وإدخال صناعات مرتبطة بالسوق.

وكشف المحافظ عن خطة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات يتم من خلالها تطوير مبنى البانوراما بتكلفة 3 ملايين جنيه، وطرح الأعمال في مزاد علني، كما سيتم خلال الأيام المقبلة طرح 20 وحدة بيعية وعدد 1 مخزن ثلاجة أمام المستثمرين، بخلاف 27 وحدة أخرى يجرى حالياً الإعداد لطرحها لزيادة إيرادات السوق.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ أول جمعية استهلاكية داخل السوق لبيع السلع الغذائية القطاعى بسعر الجملة، حيث تم تخصيص وحدتين كمقر للجمعية ليتم من خلالها البيع بسعر الجملة للخضار والفاكهة والبقوليات، وذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

ودعا المحافظ شباب الخريجين إلى شراء كميات من الجمعية بنظام الدفع الآجل، وتسويقها في الأسواق العامة والإستفادة من فروق الأسعار، مشيراً إلى موافقة تجار السوق على معاونة الشباب ومساعدتهم لتحقيق أرباح خاصة لهم.

وأضاف «عبدالرحمن» أن مديرية التموين بالجيزة ستقوم بتزويد المجمع بسلع أخرى غير موجودة بالسوق، مؤكداً أن المحافظة ستسعى خلال الأيام المقبلة في إنشاء فروع أخرى للجمعية بالعديد من المناطق لمواجهة إرتفاع الأسعار.

وأعلن المحافظ بدء التشغيل التجريبى للموقع الإلكتروني لسوق الجملة، على شبكة الإنترنت بهدف إتاحة الفرصة للتواصل والتعامل مع السوق.

وأوضح أن الموقع يتضمن معلومات عن أهداف السوق ومكوناته والمنتجات التي تباع داخله وأسعارها اليومية، وأيضاً المزايدات والمناقصات التي يتم طرحها وخطط التطوير المنتظرة والأنشطة.

كما يتم تلقى مقترحات وشكاوى المواطنين والتعامل معها والرد عليها، لافتاً أنه تم التشغيل التجريبي.

كما افتتح المحافظ أعمال المرحلة الأولى من إحلال وتجديد شبكة المياه العمومية بالسوق بتكلفة إجمالية 8.7 مليون جنيه، بعد تهالك الشبكة الأرضية الرئيسية، حيث تم طرح الأعمال في مناقصة عامة على الشركات المتخصصة.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع طبي ومسجد بالسوق، حيث من المقرر أن ينتهى إنشاء المشروع في ديسمبر المقبل.