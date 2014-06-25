«التعليم»: 199 درجة حدًا أدنى للقبول بالمدارس الثانوية الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، عن قواعد وتنسيق القبول للالتحاق بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي، محددة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بـ199 درجة بمدارس الثانوي العام الرسمي، و150 درجة للمدارس الخاصة وفصول الخدمات.

وقالت الوزارة إن التنسيق سيتم على 3 مراحل، الأولى تبدأ السبت القادم وتستمر حتى الإثنين 30 من يونيو، لطلاب المرحلة الإعدادية والحاصلين على مجموع حتى 270 درجة، بينما تبدأ المرحلة الثانية الثلاثاء أول يوليو حتى الخميس 3 يوليو، للطلاب الحاصلين على مجموع درجات حتى 245 درجة، في حين تبدأ المرحلة الثالثة من السبت 5 يوليو حتى الإثنين 7 يوليو للطلاب الحاصلين على 199 كحد أدنى ابتداء، مضيفة أنها خصصت مرحلة رابعة لاستيعاب جميع الطلاب المتخلفين عن المراحل الثلاث الأولى من 8 إلى 10 يوليو.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط والقواعد للقبول بالمدارس المختلفة أهمها، مراعاة المربع السكني ومربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، لافتة إلى أنه سيتم توزيع التباين في الكثافة داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة، ويتم الترتيب تنازليا حسب المجموع، وبعد الانتهاء من الكثافة العددية.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم كشوف تنسيق الطلاب الزائدين عليها للإدارة التعليمية مرتبين تنازليا حسب المجموع الحاصلين عليه، على أن يبدأ بعدها توزيعهم على المدارس، مضيفة أن الطلاب المتفوقين والحاصلين على مجموع درجات 285 درجة فأكثر، سوف يتم استثناؤهم من بعض الشروط، ويسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، على أن تكون نسبة قبولهم لا تزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

فيما يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع درجات 270 درجة فأكثر بالتقدم للمدارس داخل الإدارة التعليمية فقط، دون التقيد بالمربع السكني، على ألا تزيد نسبة قبولهم على 25% أيضا، مشددة على أنه لن يسمح للطلاب بالمحافظات التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم طبقا للقواعد.

وعن المدارس الخاصة، أكدت الوزارة أنه تم تحديد 150 درجة كحد أدنى للقبول بها، وكذلك فصول الخدمات .