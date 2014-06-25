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السيسي يغادر الجزائر متوجهًا إلي العاصمة الغينية لحضور القمة الأفريقية

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السيسي يغادر الجزائر متوجهًا إلي العاصمة الغينية لحضور القمة الأفريقية السيسي يغادر الجزائر متوجهًا إلي العاصمة الغينية لحضور القمة الأفريقية

الرئيس عبدالفتاح

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجزائر بعد ظهر اليوم الأربعاء فى ختام زيارة عمل، استغرقت عدة ساعات قبيل توجهه إلى مالابو العاصمة الغينية; لحضور القمة الإفريقية .

وأجرى “السيسي”،  مباحثات مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزيرالطاقة يوسف يوسفى.

وقد أكد السيسى ـ فى تصريح أدلى به لدى وصوله ـ أن زيارته للجزائر تهدف إلى إطلاق تفاهم حقيقى ورؤية مشتركة للمصالح و القضايا و التحديات المشتركة بين والجزائر والمنطقة.
> كان فى وداعه بمطار هوارى بومدين رئيس مجلس الامة الجزائرى ورئيس الوزراء وعدد مناعضاء الجزائرية وأعضاء السفارة المصرية بالجزائر .

أ ش أ

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