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مصرع عامل في مشاجرة على قطعة أرض بقنا

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مصرع عامل في مشاجرة على قطعة أرض بقنا مصرع عامل في مشاجرة على قطعة أرض بقنا

جثة- أرشيفية

لقى عامل أجرى مصرعة أثر أصابتة بطلق نارى بالصدر فى نشوب مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة ارض بمركز نجع حمادى
> تلقى اللواء محمد كمال مدير امن قنا اخطارا بمصرع عامل بنجع حمادى.

كشفت تحريات النقيب محمد علاء معاون مباحث مركز نجع حمادى نشوب مشاجرة بين كلا من ” راضى.د . ع ” -35 سنة- مزارع و “رائد . ف. ج ” -26 سنة- عامل أجرى ومقيم بقرية أبوحزام بسبب الخلاف على قطعة أرض فقام على أثرها المتهم الأول بإطلاق النيران على المجنى علية فأرداه قتيلا وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق ..

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