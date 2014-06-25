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أبو العنين يتبرع بـ250 مليون لانشاء مدارس صناعية عالمية استجابة لمبادرة السيسي

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أبو العنين يتبرع بـ250 مليون لانشاء مدارس صناعية عالمية استجابة لمبادرة السيسي أبو العنين يتبرع بـ250 مليون لانشاء مدارس صناعية عالمية استجابة لمبادرة السيسي

رجل الأعمال المصري محمد أبو العنين

قرر رجل الأعمال، محمد ابو العنين انشاء مدارس صناعية مصرية علي المستوي العالمي، تخدم جميع محافظات بتكلفة اسثتمارية تقديرية تصل الي 250 مليون جنيه. وتأتي هذه المبادرة في اطار الاستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح .

وقد اتفق رجل الاعمال محمد ابو العنين مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية علي التنسيق مع محافظي مصر لتحديد اراضي وتحديد احتياجات المحافظات في نوعية الدراسة التي تتناسب مع التخصص الانتاجي لكل محافظة. وفور ذلك سيتم البدء في عمل دراسات الجدوي العلمية والفنية تمهيداً للبدء في انشاء المدارس علي مستوي مصر كلها.

تبدأ المرحلة الاولي للمدارس الصناعية بعشر مدارس موزعة علي محافظات مصر وستكون 4 مدارس في الوجه القبلي وثلاث في الوجه البحري واثنين في القاهرة وواحدة في سيناء.

سيتم الاستعانة بالخبراء العالميين والمراكز الصناعية الدولية الكبري كي تواكب التكنولوجيا العالمية المتطورة. كما سيتم اختيار مجلس امناء من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لادارة المدارس وفقاً لاستراتيجية يضعها المتخصصين.

كما قرر رجل الاعمال محمد ابو العنين تبني مشروعات الشباب المتميزين من خريجي المدارس وستكون عشر مشروعات يثبت جداوها  بنظام القروض التمويلية كمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك لاعداد جيل جديد من الصناع وصغار رجال الاعمال .

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