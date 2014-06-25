ننشر شروط قبول الدفعات الجديدة للكليات العسكرية هذا العام

صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

صرح بذلك اللواء أركان حرب، عصمت مراد مدير الكلية الحربية، ورئيس مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية، وقال “إن الشروط العامة للقبول تتضمن أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا للشروط، والمجموع الذى يحدده مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية، وألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد، وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح.

وأوضح مراد ضرورة أن يكون الطالب المتقدم للكليات العسكرية حسن السير والسلوك، وغير متزوج ولم يسبق له الزواج وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أى كلية أو معهد عسكرى وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن ١٧٠ سم، ويسمح للكلية الجوية فقط بطول أقل من ذلك حتى ١٥٨ سم كحد أدنى وللإناث ١٥٥ سم.

وأكد اللواء مراد على ضرورة، أن يكون الطالب لائقًا طبيًا وأن يجتاز بنجاح وتفوق اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع سبعة أمتار ونصف المتر دون تردد، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية واللغة العربية والمعلومات العامة عن مصر وأن يجتاز الاختبار الشخصى “كشف الهيئة”، وفقا لتقييم لجنة الاختبار وأن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل التخصصية، وأكد على ضرورة أن تلتزم الطالبات للمعهد الفنى للتمريض بارتداء الذى العسكرى المقرر لهن.

وحدد اللواء “مراد” الشروط الخاصة للقبول بالكليات العسكرية، حيث أشار إلى أن الكلية الحربية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، أما الكلية البحرية فتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب درس إحدى مادتى الرياضة مع الفيزياء، وكذلك تقبل الكلية الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى.

وأشار مراد إلى أن الكلية الجوية ستقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى فيما تقبل الكلية الفنية العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب درس الفيزياء والكيمياء ومادة الرياضة ٢، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى.

وتقبل كلية الدفاع الجوى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب درس مادة الرياضة ٢ وحصل فى مادة الفيزياء على ٧٠ بالمائة فأكثر، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى.

وقال اللواء عصمت مراد “إن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية هو ٦٥ بالمائة فأكثر للكلية الحربية والكلية البحرية، و٥٥ بالمائة فأكثر للكلية الجوية و٩٠ بالمائة فأكثر للكلية الفنية العسكرية و٨٠ بالمائة لكلية الدفاع الجوى، و٦٥ بالمائة فأكثر للمعهد الفنى للقوات المسلحة و٧٠ بالمائة فأكثر للمعهد الفنى للتمريض للإناث.

وقال اللواء مراد إنه يشترط ألا يزيد السن للمتقدمين فى الأول من نوفمبر القادم لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية عن ٢٢ عاما، ويسمح بعامين إضافيين للطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة لصالح المعهد الفنى للقوات المسلحة فقط.