النيابة تأمر بضبط واحضار إخواني متهم بالتعدي جنسيا على طفل بالبحرالأحمر‎

قررت نيابة جنوب البحر الاحمر ضبط واحضار متهم ينتمي لجماعة الإخوان المحظورة وسبق حبسه في أعمال عنف وذلك في واقعة اتهامه من أسرة طفل باستدراجه لمبنى مهجهور والتعدي عليه جنسيا ، وتم تقديم بلاغ بالواقعة بقسم شرطة القصير.

كشفت تفاصيل الواقعة ان المتهم قام باستدراج الطفل وتعدي عليه جنسيا وتم عقد جلسه عرفية للتصالح بشرط قيام الطفل المجني عليه بالتبول علي المتهم وسط الحضور للجلسة العرفية الا ان المتهم تمكن من الهروب قبل عقد الجلسة العرفية وحررت أسرة الطفل بلاغ ضد المتهم وتم احالة البلاغ للنيابة ، وتبين من التحريات صحة الواقعة وان المتهم سبق القبض عليه وحبسه لاتهامه في اعمال عنف وانتماءه لجماعة الاخوان المحظورة.