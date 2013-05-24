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الرئيس اللبناني يحذر حزب الله من "الفتنة" لمشاركته في المعارك بسوريا

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الرئيس اللبناني يحذر حزب الله من "الفتنة" لمشاركته في المعارك بسوريا الرئيس اللبناني يحذر حزب الله من "الفتنة" لمشاركته في المعارك بسوريا

كتب : ا ف ب منذ 10 دقائق

نبه الرئيس اللبناني ميشال سليمان، اليوم، حزب الله إلى "الفتنة" بسبب مشاركته في المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية لا سيما في مدينة القصير الاستراتيجية، بحسب ما جاء في كلمة ألقاها خلال زيارته وزارة الدفاع الوطني.

وقال سليمان "إن معاني المقاومة أعلى وأسمى من كل المعاني ومن أن تغرق في رمال الفتنة في سوريا أو لبنان، أكان ذلك لدى شقيق أو صديق"، وذلك في إشارة إلى الحزب ذي الترسانة الضخمة من الأسلحة التي يشدد أن الهدف منها "مقاومة" إسرائيل.

ويعد الحزب أقوى الحلفاء اللبنانيين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وحظيت دمشق طوال ثلاثين عاما بوجود عسكري ونفوذ سياسي كبير في لبنان.

وأضاف سليمان، بحسب بيان وزعه المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، "أن الأمل لا يزال كبيرا بالمبادئ التي يعتنقها الجيش اللبناني ومعاني المقاومة السامية التي حاربت وحررت ليس من أجل قضية مذهبية بل من أجل قضية وطنية قومية بكامل أبعادها".

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