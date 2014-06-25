ريال مدريد يتصدر قائمة أفضل الأندية الأوروبية

مدريد، (إفي): تصدر ريال مدريد الإسباني عقب حصده لقب دوري أبطال أوروبا العاشرة، قائمة أفضل الأندية الأوروبية متقدما على مواطنه برشلونة الثاني وبايرن ميونخ الألماني الثالث.

وجعل فوز ريال مدريد على اتلتيكو مدريد في نهائي دوري الابطال الفريق الملكي يصعد مركزين من الثالث إلى الاول باجمالي 161.542 نقطة.

وظل برشلونة في المركز الثاني بـ157.541 نقطة.

وصعد بطل الليجا ووصيف دوري ابطال أوروبا اتلتيكو مدريد من المركز الـ11 إلى المركز العاشر باجمالي 119.542 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- ريال مدريد الإسباني 161.542 نقطة

2-برشلونة الإسباني 157.542 نقطة.

3-بايرن ميونخ الالماني 154.328 نقطة.

4-تشيلسي الانجليزي 140.949 نقطة.

5-بنفيكا البرتغالي 129.459 نقطة.

6- مانشتسر يوناتيد الانجليزي 128.949 نقطة.

7- اتلتيكو مدريد الإسباني 119.542 نقطة.

8- فالنسيا الإسباني 115.542 نقطة.

9-ارسنال الانجليزي 112.949 نقطة.

10- بورتو البرتغالي 105.459 نقطة.