أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يتصدر قائمة أفضل الأندية الأوروبية

Google+ Print
ريال مدريد يتصدر قائمة أفضل الأندية الأوروبية ريال مدريد يتصدر قائمة أفضل الأندية الأوروبية

مدريد، (إفي): تصدر ريال مدريد الإسباني عقب حصده لقب دوري أبطال أوروبا العاشرة، قائمة أفضل الأندية الأوروبية متقدما على مواطنه برشلونة الثاني وبايرن ميونخ الألماني الثالث.

وجعل فوز ريال مدريد على اتلتيكو مدريد في نهائي دوري الابطال الفريق الملكي يصعد مركزين من الثالث إلى الاول باجمالي 161.542 نقطة.

وظل برشلونة في المركز الثاني بـ157.541 نقطة.

وصعد بطل الليجا ووصيف دوري ابطال أوروبا اتلتيكو مدريد من المركز الـ11 إلى المركز العاشر باجمالي 119.542 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- ريال مدريد الإسباني 161.542 نقطة

2-برشلونة الإسباني 157.542 نقطة.

3-بايرن ميونخ الالماني 154.328 نقطة.

4-تشيلسي الانجليزي 140.949 نقطة.

5-بنفيكا البرتغالي 129.459 نقطة.

6- مانشتسر يوناتيد الانجليزي 128.949 نقطة.

7- اتلتيكو مدريد الإسباني 119.542 نقطة.

8- فالنسيا الإسباني 115.542 نقطة.

9-ارسنال الانجليزي 112.949 نقطة.

10- بورتو البرتغالي 105.459 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع